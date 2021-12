PT Amerta Indah Otsuka Gelar Medical Discussion Webinar 2021 bagi Dokter se-Indonesia

Amerta Indah Otsuka gelar Medical Discussion Webinar 2021 bekerja sama dengan aplikasi Doctor to Doctor (D2D).

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - PT Amerta Indah Otsuka (AIO) menjalin kerjasama dengan aplikasi Doctor to Doctor (D2D) untuk menyelenggarakan Medical Discussion Webinar 2021 pada (11/12/2021).

Kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PT. Amerta Indah Otsuka kepada tenaga kesehatan di Indonesia yang telah banyak berperan dalam penanganan COVID-19 selama masa pandemi.

Doctor to Doctor (D2D) adalah aplikasi yang dikhususkan bagi para dokter untuk memberikan informasi bermanfaat seputar kesehatan ter up to date.

Selain bentuk kepedulian terhadap tenaga kesehatan, Medical Discussion Webinar 2021 juga bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para dokter mengenai kesehatan mental dan cara menghilangkan kecemasan dalam situasi pandemi COVID-19, serta update pengetahuan dalam strategi diagnosis Demam Berdarah Dengue (DBD) dan COVID-19.

Selain itu, juga untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya peran cairan elektrolit dalam terapi suportif pada kasus demam maupun demam berdarah, termasuk dalam kasus COVID-19.

Dua tema yang diangkat dalam acara ini yaitu "Mental Health & Relieving Anxiety" dan “Strategic Diagnosis of Dengue & COVID-19”

Tentunya acara ini diikuti oleh para dokter dari seluruh Indonesia dan peserta akan mendapatkan e-SKP.

Didukung oleh filosofi “Otsuka-people creating new products for better health worldwide”, PT Amerta Indah Otsuka terus mendukung tenaga kesehatan agar selalu sehat dan kuat dalam melayani masyarakat selama pandemi terlebih pada kesehatan mental.

dr Aimee Nugroho dari rumah sakit National Hospital Surabaya membahas mengenai "Mental Health & Relieving Anxiety".

“Kehilangan orang yang dicintai, kuatir terkena covid, masalah ekonomi, serta terlalu lama terisolasi adalah problem di era pandemi yang berdampak pada kesehatan mental. Jika terjadi gangguan cemas dan depresi maka bicarakan dengan orang terdekat, latihan meditasi, namun bila belum membaik, maka hubungi psikiater” tutur dr Aimee.