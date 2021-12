TRIBUNBARRU.COM, BARRU - Rutan Barru Raih Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2021.

Predikat tersebut diperoleh pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang dilaksanakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham RI beberapa waktu lalu.

Equality, Reducing Inequalities, Advancing Human Rights atau Kesetaraan, Mengurangi Ketimpangan, Memajukan Hak Asasi Manusia merupakan tema International untuk perayaan tahun ini.

Hal tersebut merupakan momentum bersejarah dimana majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadopsi The Universal Declaration of Human Right atau deklarasi universal Hak Asasi Manusia.

Hal ini merupakan tonggak penting dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.

Menjadi pengingat bahwa semua Manusia dilahirkan bebas dan setara dalam mendapatkan hak.

Piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly diserahkan secara simbolis kepada Karutan Barru, Mashuri Alwi sebagai unit pelaksana teknis yang telah melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM tahun 2021 dengan kriteria nilai 'Terbaik'.

"Penghargaan P2HAM dari Menkumham ini tentu dipersembahkan bagi seluruh Pegawai Rutan Barru," ujarnya saat dikonfirmasi TribunBarru.com, Minggu (12/12/2021).

"Karena Kerja keras dan dukungan mereka semua, kita bisa meraih penghargaan ini," tandasnya.

Tak lupa M Alwi berterima kasih kepada seluruh jajarannya dan mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri.