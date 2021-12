Intip Deretan Promo Tenant di Nipah Mal Jelang Natal dan Tahun Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beragam promo spesial dengan mudah didapatkan jelang natal dan tahun baru.

Seperti di Nipah Mal, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Minggu (12/12/2021).

Ada banyak tenant yang menghadirkan promo spesial.

Misalnya, di tenant kecantikan ada The Body Shop yang memberikan diskon up to 50%.

Kemudian ada Urban Icon yang memberikan promo bank.

Dimana pengguna bank BRI, OCBC, MyVank dapat diskon up to 15%.

Lalu tenant C&F yang memberikan diskon up to 50%.

Bagi kamu yang suka koleksi Gaudi juga patut bahagia, karena ada diskon up to 20%.

Lalu buat kamu yang cari aneka macam barang pilihan untuk kaum muda masa kini juga ada diskon.

Pasalnya, Miniso menyediakan diskon buy 1 get 1.

Bagi yang suka koleksi Hava, ada penawaran spesial dimana harga mulai dari Rp 80 ribu.

Lanjut di Sport Station yang menyediakan diskon up to 50%.

Untuk di tenant makanan, ada Myounga yang memberikan penawaran makan sepuasnya hanya Rp 99 ribu.

Lalu ada Fore Coffe promo daily Rp 15 ribu.

Tak ketinggalan ada Gastros yang memberikn promo spesial member 20%.

Beragam promo spesial itu bisa dinikmati hingga 31 Desember 2021.