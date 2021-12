All New Ertiga Suzuki Sport FF Dipamerkan di GIIAS 2021 Surabaya

TRIBUN-TIMUR.COM - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) berpartisipasi kembali dalam rangkaian pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show ( GIIAS ) 2021 di Grand City Convex, Surabaya.

Kegiatan yang berlangsung sejak Rabu (8/12/2021) hingga Minggu (12/12/2021) besok.

Di GIIAS Surabaya, PT SIS menggandeng dua main dealer di Jawa Timur, yaitu PT Sejahtera Buana Trada (SBT) Jawa Timur dan PT United Motor Centre (UMC).

4W Marketing Director PT SIS, Donny Saputra menyebut bahwa Suzuki memamerkan 3 line up mobil.

Yaitu All New Ertiga Suzuki Sport FF, kemudian XL7, dan juga Jimny.

Berlokasi di booth G dengan luas 110 m2, Suzuki hadir memamerkan All New Ertiga Suzuki Sport FF, line up LMPV Suzuki yang baru saja diluncurkan di GIIAS 2021 Jakarta.

All New Ertiga Suzuki Sport FF hadir dengan 13 perubahan yang terdiri dari 11 perubahan pada eksterior yang membuat tampilannya lebih sporty dan tangguh.

Kemudian 2 tambahan fitur pada interior yaitu E-Mirror yang merupakan pertama di kelasnya.

“Red Stitch Leather Look Seat yang membuat tampilan interior lebih mewah,” katanya via rilis ke tribun-timur.com.

Selain All New Ertiga Suzuki Sport FF, Suzuki memamerkan XL7 Alpha yang memiliki tampilan maskulin, tangguh dan berkarakter.