Mau Tahu Cara Anak Muda Bangun Bisnis dari Nol? Ikuti Youthpreneur Fest 1.0 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Pengembangan Kepribadian (LPK) Soraya bersama dengan SAM Production bakal menggelar Festival pengusaha muda yang bertajuk Youthpreneur Fest 1.0.

Giat ini untuk menjaring potensi wirausaha dan UMKM dari kalangan generasi milenial serta Gen-Z.

Kegiatan ini akan digelar di Hotel Four Points, (12/12/2021) mendatang.

Ketua Panitia, Wita Soraya CCEP-i menjelaskan fokus kegiatan ini nantinya akan memberikan motivasi, kesemptan dan atau panggung untuk menyuarakan perspektif anak muda tentang dunia bisnis.

Para peserta akan diberi pembekalan dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.

“Niatan kami, kegiatan ini bisa menjadi project yang positif, sehingga dapat mendukung perkembangan ekosistem startup di Indonesia, khususnya di Makassar lebih pesat lagi,” kata Wita Soraya dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 10 Desember 2021.

Nantinya, Youthpreneur Fest 1.0 ini akan dikemas dalam beragam kegiatan.

Mulai dari seminar, workshop, dan talkshow langkah awal memulai bisnis.

Mulai dari pemahaman tentang sumber daya manusia, skill, dan sistem bisnis.

"Semua pengisi acarnya pembicaranya anak muda local heroesnya makassar yg sukses membangun bisnis (from zero to hero)," ungkap Wita yang juga merupakan CEO dari LPK Soraya ini.

Selain beragam kegiatan buat menambah ilmu, bakal ada juga sejumlah hiburan menarik.

Salah satunya dari Skin and Blister Music sebagai guest stars.

Ada juga Seminar "Excellent Personal Branding" yang akan dibawakan langsung oleh Wita Soraya Certified Complience of Ethic Profesional International.

"Bagi para anak muda yang punya niatan untuk mengembangkan bisnis namum masih ragu untuk memulai, Youthpreneur Fest 1.0 ini mungkin saja bisa menjawab keraguan kalian," tuturnya.

Informasi selanjutnya kunjungi instagram @youth.preneurfest untuk Informasi lengkap dan detail pendaftarannya. (*)