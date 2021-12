Beli Motor Honda Dapat Potongan Tenor 5 Kali, Hemat hingga Rp 9 Jutaan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor (Asmo) Sulawesi Selatan (Sulsel) menghadirkan bonus akhir tahun bagi pecinta sepeda motor Honda bertajuk Dealsember.

Promo tersebut berupa potongan tenor 5 kali hemat hingga Rp 9 jutaan.

Program ini dapat dinikmati hingga akhir 31 Desember 2021 diseluruh jaringan dealer Honda area Sulsel dan Sulbar.

Manager Marketing Astra Motor Sulsel untuk wilayah Sulsel dan Sulbar, Gangga Nanda Adi mengatakan, program ini dipersembahan spesial kepada konsumen setia.

Dimana konsumen akan dimanjakan dengan beragam promo potongan harga.

Kemudian potongan DP, hingga gratis layanan service sampai 2 tahun.

“Program ini juga bonus untuk konsumen, sebagai wujud apresiasi dari Astra Motor. Yuk, kita semarakan akhir tahun ini dengan berbagai promo dari Honda,” Gangga via dilis ke tribun-timur.com, Jumat (10/12/2021).

Melalui program Dealsember, All New Honda PCX160 dapat ditebus dengan DP Rp 2 jutaan serta angsuran Rp 40 ribuan per hari.

Sedangkan untuk pecinta skutik advanture Honda ADV150 bisa ditebus hanya dengan DP Rp 3 jutaan dan angsuran Rp 50 ribuan per hari.

Tidak hanya itu, spesial untuk pembelian Honda BeAT dan Genio dibanderol dengan DP hanya Rp 1 jutaan serta angsuran Rp 20 ribuan per hari.

Bonus Tambahan

Astra Motor juga berikan bonus tambahan untuk Honda PCX160 dan ADV150.

Dimana akan mendapatkan free jasa service selama 2 tahun, free oli selama 2 tahun, free busi selama 2 tahun, free service visit & fast track 2 tahun.

Sedangkan untuk pembelian Honda BeAT dan Genio, konsumen akan mendapatkan benefit berupa free jasa service selama 1 tahun, free oli selama 1 tahun, dan free busi selama 1 tahun.