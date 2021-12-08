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Tribun Makassar

Besok Taufan Pawe Dilantik Ketua Golkar Sulsel, Siapa Saja Elit DPP Bakal Hadir?

Pengurus DPD I Golkar Sulsel di bawah komando Taufan Pawe akan dilantik Kamis (9/12/2021).

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Sudirman
zoom-inlihat foto Besok Taufan Pawe Dilantik Ketua Golkar Sulsel, Siapa Saja Elit DPP Bakal Hadir?
TRIBUN-TIMUR.COM/ARI
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menandatangani tugu peresmian Revitalisasi Makam Sultan Hasanuddin Gowa Selasa (16/7/2019) lalu 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Pengurus DPD I Golkar Sulsel di bawah komando Taufan Pawe akan dilantik Kamis (9/12/2021).

Sejumlah elite Dewan Pimpinan Pusat DPP Golkar dijadwalkan hadir.

Jubir Golkar Sulsel, Zulham Arief mengungkapkan nama-nama elite DPP yang akan hadir.

Antara lain Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus.

Waketum Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa.

Ace Hasan Syadzily, Ketua Umum AMPG Ilham Permana, Ketua Umum KPPG Airin Rachmi Diany.

"Pak Waketum Agus Gumiwang Insyaallah tiba besok," kata Zulham kepada wartawan Rabu (8/12/2021).

Pelantikan dijadwalkan di Hotel Four Points By Sheraton Jalan Andi Djemma Kota Makassar, Kamis (9/12/2021).

Pelantikan ini mengakhiri penantian 16 bulan Taufan Pawe sejak terpilih dalam Musda Golkar, 8 Agustus 2020 lalu.

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Golkar
berita terkini makassar
Taufan Pawe
Agus Gumiwang Kartasasmita
Lodewijk F Paulus
Erwin Aksa
Ilham Permana
Herman Heizer
Sumber: Tribun Timur
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