HERO Group Sukses Gelar WAVE di 6 Kota, Makassar Salah Satunya

TRIBUN-TIMUR.COM - PT Hero Supermarket Tbk selaku pelopor ritel modern di Indonesia sukses gelar WAVE (We Are Volunteer Team) of HERO Group, Selasa (7/12/2021).

WAFE merupakankegiatan relawan team member HERO Group di yayasan panti asuhan.

Kegiatan ini serentak diadakan di 6 kota yaitu Jakarta, Tangerang Selatan, Bandung, Surabaya, Badung-Bali dan Makassar.

Inisiatif WAVE ini diadakan sebagai bentuk kontribusi HERO Group kepada masyarakat.

Di samping itu, memperingati Hari Relawan Sedunia yang jatuh pada 5 Desember 2021.

Presiden Direktur PT HERO Supermarket, Tbk, Patrik Lindvall menjelaskan, HERO Group telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia selama 50 tahun.

Selama itu, HERO Group telah menyediakan berbagai kebutuhan personal, kesehatan, kecantikan, hingga rumah tangga.

HERO Group berupaya menjangkau luas masyarakat di berbagai area.

Kedekatan layaknya tetangga yang baik ini mendorong kami mengadakan program WAVE of HERO Group untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama," katanya via rilis, Selasa (7/12/2021).