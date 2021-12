Buku Terbitan Gramedia Diskon 25 Persen di MaRi, Berlaku Hingga Minggu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gramedia Mal Ratu Indah (MaRi) Makassar kembali menghadirkan promo terbaru di awal bulan Desember ini.

Promo tersebut bertajuk ‘Sahabat Awal Bulan’ yang berlaku dari Rabu - Minggu (1-5/12/2021).

Di Promo Sahabat Awal Bulan ini, Gramedia memberikan diskon 25% + 25% buku terbitan Gramedia.

Sales Superintendent Gramedia MaRi, Sham menjelaskan bahwa promo tersebut diberikan bagi pengguna My Value.

My Value sendiri merupakan aplikasi member Gramedia yang memberikan banyak keuntungan.

Untuk mendapatkan diskon 25 %, customer cukup berbelanja minimal Rp 150 ribu.

“Itu cukup belanja Rp 150 ribu, plus 25 % lagi dia harus menggunakan My Value, kemudian klaim voucher 25 % lagi, bisa digunakan untuk belanja selanjutnya lagi,” katanya ke tribun-timur.com, Jumat (3/12/2021).

Promo ‘Sahabat Awal Bulan’ telah dihadirkan Gramedia tiga bulan terakhir untuk customer setianya.

“Ini sudah tiga bulan terakhir kita bikin, jadi berlakunya tanggal 1 sampai 5 di awal bulan,” jelas Sham.

