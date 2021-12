Apa Itu Sepsis, Komplikasi Infeksi Tubuh Hampir Renggut Nyawa Chicco Jerikho? Penyebab & Gejala

TRIBUN-TIMUR.COM - Baru-baru ini aktor Chicco Jerikho mengungkap fakta pernah menderita penyakit Sepsis.

Chicco Jerikho mengaku saat itu kedua kakinya terasa dingin dan mulai terasa sulit bernapas.

Keadaan bahkan semakin memburuk tatkala tekanan darah Chicco Jerikho hanya berkisar 60/40 mmHg.

Chicco Jerikho juga mulai tak sadarkan diri, hingga saudara iparnya sempat berusaha untuk membangunkannya dengan menyebut nama Suri yakni sang anak.

Chicco Jerikho pernah mengalami sepsis hingga tak sadarkan diri. (Instagram/@chicco.jerikho)

Lantas apa itu penyakit sepsis dan seperti apa gejala dan penyebabnya?

Sepsis merupakan kondisi yang berkembang ketika bahan kimia yang dilepaskan oleh sistem kekebalan tubuh ke dalam aliran darah menyebabkan peradangan di seluruh tubuh.

Pada kasus yang parah, sepsis dapat menyebabkan syok septik yang merupakan kondisi darurat medis.

Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC), terdapat lebih dari 1,5 juta kasus septis setiap tahun dan infeksi ini membunuh lebih dari 250.000 orang Amerika per tahun.

Apa itu sepsis?

Dilansir dari Healthline, sepsis adalah penyakit yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh respons tubuh terhadap infeksi.