Yamaha Luncurkan All New R15 Connected, Berikut Spesifikasi dan Harganya

Yamaha meluncurkan All New R15 Connected, Rabu (1/12/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Yamaha mempersembahkan kejutan manis di akhir tahun ini.

Dimana kejutan ini ditunggu-tunggu oleh para pecinta motor sport di Indonesia.

Hari ini, Rabu (1/12/2021) Yamaha meluncurkan All New R15 Connected.

Model teranyar ini lahir dari konsep Racing DNA dan hadir dalam momen kejayaan Yamaha di balapan dunia.

Serta perwujudan identitas kuat pabrikan dari line up R Series yang memiliki banyak penggemar loyal.

Generasi terbaru R15 ini memiliki dua varian yaitu All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected.

Produk ini ikut membawa semangat jejak perjalanan Yamaha Motor sejak awal berdirinya dan terus melekat hingga saat ini.

President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Minoru Morimoto yakin bahwa banyak orang termasuk telah menunggu momen spesial ini.

“Dengan bangga kami perkenalkan model R Series terbaru dari Yamaha, yang dapat membawa Anda ke level berkendara sport baru dengan fitur Yamaha Connect,” katanya via rilis ke tribun-timur.com.

All New R15 Connected merupakan perwujudan Racing DNA Yamaha dalam bentuk “The True Supersport Machine 155”, yang dikembangkan dengan konsep Jin-Ki Kanno.