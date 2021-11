Pengurus FIM PII Sulsel 2021-2024 Resmi Dilantik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Forum Insinyur Muda Persatuan Insinyur Indonesia wilayah ( FIM PII ) Sulawesi Selatan sukses menggelar acara Pelantikan dan Rapat Kerja Periode 2021/2024.

Acara ini dilaksanakan di Ballroom Krakatau Hotel Horison Makassar dan juga dapat disaksikan langsung melalui platform zoom meeting, Minggu (28/11/2021).

Selain acara pelantikan dan rapat kerja, panitia pelaksana juga mengadakan Seminar Nasional dengan tema, “The Future of Celebes Smart Cities, Green Infrastructure, Maritime Connectivity and Natural Resource s Resillience in VUCA (Volatile, Uncertainty, Complexity, and Ambigous”.

Acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh-tokoh penting yang ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Juga tokoh yang berperan di bidang keinsiyuran, perwakilan BEM dari berbagai universitas di Kota Makassar serta praktisi.

Rangkaian acara dimulai dengan sambutan dari beberapa tokoh Insinyur yang hadir, yakni Haudhi Ramdayuza selaku ketua FIM PII Pusat, Rahmat Muallim selaku ketua FIM PII Regional Sulawesi, Heru Dewanto selaku Ketua umum PII serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Iqbal Samad Suhaeb.

Dalam sambutannya tokoh-tokoh tersebut berharap agar FIM PII Sulsel dapat menjadi wadah pengembangan inovasi dan terlahirnya kader-kader pemimpin dari kalangan pemuda.

“FIM PII Sulsel merupakan FIM PII wilayah yang dibentuk pertama kali diluar pulau jawa, semoga dapat memberikan banyak kontibusi positif dalam berbagai aspek, khususnya pada bidang keinsiyuran,” ujar Haudhi.

Pengurus FIM PII Sulsel Periode 2021/2024 dilantik secara resmi oleh Ketua FIM PII Pusat, Haudhi Ramdayuza.

Sebelum itu diawali pembacaan Surat Keputusan susunan kepengurusan FIM PII wilayah Sulsel oleh Sekretaris Jenderal FIM PII Pusat, Isditya Pratama Putra dan dilanjutkan dengan pembacaan sumpah/janji ketua beserta jajarannya yang dipandu langsung oleh Ketua FIM PII pusat.