Family Sunday Movie, Sineas Makassar Perkenalkan Film 'We'

Penampilan Sertifikat dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Film 'We'

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar launching event Family Sunday Movie (FSM) secara virtual, Senin (29/11/2021).

Family Sunday Movie (FSM) adalah sebuah festival film pendek yang digagas oleh Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Film, dan Animasi sebagai bentuk apreasiasi bagi para pelaku industri perfilman daerah di seluruh Indonesia.

"Festival Sunday Movie merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk memfasilitasi dan memperluas jaringan filmmaker. Ini menjadi wadah pelaku film didaerah untuk menghasilkan Karya orisinil yang berkualitas," ujar Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

Sandiaga juga menyampaikan evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali ekonomi khususnya industri perfilman indonesia.

"Ekonomi Kreatif merupakan sektor yang perkembangannya sangat pesat. Sekarang sudah menyumbangkan Rp 1.100 Triliyun dari Produk Domestik Bruto (PDB) kita," ujar Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

"Secara presentasi peringkat ketiga, setelah hollywood di Amerika dan drakor di Korea Selatan," lanjutnya.

Kemenparekraf berharap melalui FSM maka dapat membangkitkan ekonomi yang telah berada di tren positif sejak kuartal kedua diangka 7%.

"Sejak kuartal 2, tren ekonomi sudah meningkat 7%, Kita harapkan menjadi solusi konkrit untuk membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya," tutupnya.

Dalam kegiatan ini, film pendek asal Kota Makassar diperkenalkan kepada khalayak nasional.

Film tersebut berjudul 'We' karya sineas asal Kota Daeng yakni Aco Tenriyagelli.

"Film ini diadaptasi dari Karya musik berjudul 'we'. Dalam Bugis Makassar, 'We' merupakan panggilan bagi perempuan sedangkan 'la' untuk pria," ujar Juang, perwakilan label musik film 'we'.

"Film ini menceritakan perempuan Bugis yang ingin merantau bersekolah di kampus luar Makassar tapi ayahnya sangat berat berpisah. Jadi ayahnya menyembunyikan kerapuhannya,demi kesuksesan anaknya," lanjutnya.

Film ini kata dia, juga berangkat dari cerita-cerita yang dekat dengan masyarakat Makassar.

"Karakter kita di Indonesiaa Timur katanya bapak sering menyembunyikan kesedihannya. Film ini adalah cerita yang dekat dengan kami di Makassar. Saat ini teman-teman bisa menyaksikannya di youtube," tutupnya.

Laporan Wartawan Magang Tribun-Timur.com, FaqihImtiyaaz