FOTO: Cantiknya Model Fashion Show Jawhara Syari

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA Model berpose di atas catwalk meggunakan busana dari Jawhara Syari pada Fashion Show yang di Four Points by Sheraton Makassar, Jl. Andi Djemma No. 130, Sabtu (27/11/2021). Ratusan customer Jawhara Syari yang disebut JS Lovers antusias menyaksikan Fashion Show ini.

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA Model berpose di atas catwalk meggunakan busana dari Jawhara Syari pada Fashion Show yang di Four Points by Sheraton Makassar, Jl. Andi Djemma No. 130, Sabtu (27/11/2021). Ratusan customer Jawhara Syari yang disebut JS Lovers antusias menyaksikan Fashion Show ini.

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA Model berpose di atas catwalk meggunakan busana dari Jawhara Syari pada Fashion Show yang di Four Points by Sheraton Makassar, Jl. Andi Djemma No. 130, Sabtu (27/11/2021). Ratusan customer Jawhara Syari yang disebut JS Lovers antusias menyaksikan Fashion Show ini.

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA Model berpose di atas catwalk meggunakan busana dari Jawhara Syari pada Fashion Show yang di Four Points by Sheraton Makassar, Jl. Andi Djemma No. 130, Sabtu (27/11/2021). Ratusan customer Jawhara Syari yang disebut JS Lovers antusias menyaksikan Fashion Show ini.