595 Peserta Ikuti SKB Kesamaptaan CPNS Kemenkumham Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Sebanyak 595 peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021.

Kegiatan dipusatkan di Batalyon A Sat Brimob Polda Sulsel, Jl Sultan Alauddin No 75, Pa’baeng-baeng, Makassar.

Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Basir mengatakan, peserta dari tes ini sebanyak 615 orang terdiri dari Laki-laki sebanyak 600 orang dan perempuan 15 orang.

"Sebanyak 20 peserta tidak mengikuti tes. Ada satu peserta tidak melanjutkan tes tersebut karena mengalami tekanan darah tinggi. Peserta tersebut juga tidak mau ambil resiko,"Kata Basir.

Menurur Basir, tes ini berlangsung mulai 24 hingga 27 November 2021.

Formasi SLTA sebanyak 205 orang yang terdiri dari 203 orang penjaga tahanan (199 laki-laki dan 4 perempuan) serta 2 orang Pemeriksa Keimigrasian (1 laki-laki dan 1 perempuan).

Terdiri dari Seleksi Tes Kesamaptaan Jasmani yakni lari 12 menit, dan Pull Up (untuk wanita chaning) Sit Up, serta Push Up selama 1 (satu) menit dan kemudian Shuttle Run jarak 6 Kali 10 meter.

Lebih lanjut Basir mengatakan, hari ini juga dilaksanakan seleksi kesampataan Calon Taruna Poltekip dan Poltekim Kemenkumham sebanyak 18 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulsel, Sirajuddin mengatakan tes ini dilaksanakan bekerjasama dengan Satbrimob Polda Sulsel.

"Pada tes ini, Kemenkumham Sulsel juga menyiapkan Kamera Video. Untuk transparansi dan antisipasi jika ada peserta yang keberatan dengan hasil tes," Kata Kadiv Sirajuddin, Minggu (28/11/2021).

Pelaksanaan SKB ini kata Sirajuddin juga dipantau langsung oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan.

Dari pemantauannya, Pelaksanaan SKB Kanwil Sulsel berjalan baik dan mengapresiasi transparansi pelaksanaan tes yang dipasangi kamera video.

Selain itu, pelaksanaan tes ini dipantau juga oleh Perwakilan Biro Kepegawai Setjen Kemenkumham RI.