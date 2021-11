Pertanian Organik Menjanjikan di Masa Pandemi, Demand Amerika Serikat Naik 12,8%, Minat Produksi?

Director of Education & Insights dari Organic Trade Association Angela Jagiello menjelaskan Prospek dan Potensi Pertanian Organik di Masa Pandemi Covid-19 pada 4th Organic Asia Congress (OAC) 2021

TRIBUN-TIMUR.COM - Ada hal menarik pada pembukaan 4th Organic Asia Congress (OAC) yang digelar secara daring dan luring, Kamis (25/11/2021).

Dimana pada penyelenggaraan keempat, OAC mengusung tema Asia Organic For A Healthier Planet!.

Hal ini menekankan pentingnya pertanian organik pada saat dan pasca pandemi Covid-19.

Terdapat dua acara utama, Organic Youth Forum dan Organic Asia Congress, serta dua acara pendukung, peluncuran Asian Local Government for Organic Agriculture (ALGOA) Indonesia Forum dan Women on Organic Agriculture in Asia (WOAA).

Sebagai tuan rumah, ditunjuk Aliansi Organis Indonesia (AOI) sebagai mitra utama dan didukung konsorsium Yayasan Bina Swadaya, Yayasan Kehati, ARLA Indonesia, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Selama masa pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan mendadak dalam semua lini kehidupan.

Terjadi pergeseran kebiasaan konsumen. Mereka lebih menyukai belanja bahan pangan secara daring dan dampaknya pengiriman bahan makanan mengalami peningkatan tajam.

Banyak keluarga mulai memilih bahan pangan sehat, bahan-bahan pokok lainnya yang berlabel organik. Tujuannya, menyediakan bahan makanan berkualitas tinggi dan sehat untuk keluarga.

Di Amerika Serikat, penjualan pangan dan non pangan organik melonjak ke level tertinggi di tahun 2020. Peningkatannya mencapai 12,4 persen menjadi USD 61,9 miliar.

Menurut Survei Industri Organik 2021 yang dirilis Organic Trade Asosiation (OTA), reputasi organik naik luar biasa, hingga disebut sebagai pertumbuhan yang dramatis.

