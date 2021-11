Sembilan ASN dan Delapan TNI di Makassar Terdaftar Penerima Bansos PPKM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sembilan ASN dan delapan TNI di Makassar terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Hal itu diungkap oleh Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Muhyiddin.

Data yang dihimpun usai melakukan verifikasi by name by adress (BNBA), rupanya berasal dari keluarga mampu.

PNS dan TNI tersebut tersebar di beberapa kecamatan.

Mulai dari Kecamatan Rappocini dua keluarga penerima manfaat (KPM) PNS, Mamajang 1 KPM suaminya PNS, Tamalanrea 1 KPM PNS dan 1 KPM TNI.

Selanjutnya Tallo 1 KPM suaminya PNS, Tamalate 1 KPM PNS (Orangtuanya), Mariso 4 KPM suami TNI aktif, 3 KPM TNI aktif, dua PNS, dan 1 KPM bersuami PNS.

Belum jelas lokasi tugas masing-masing ASN dan TNI tersebut. Dinsos Makassar masih merampungkan data-datanya.

"Untuk sementara itu yang terdata, kita masih melakukan verifikasi, kemungkinan bertambah," ucap Muhyiddin, Kamis (25/11/2021).

Untungnya, data tersebut terdeteksi di awal, sehingga pihak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mencabut nama mereka dari daftar penerima bansos.

"Tidak diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dicabut dan tidak jadi diberikan bantuan," ucap Muhyiddin kepada Tribun-Timur.com, Kamis (25/11/2021).