Pemprov Sulsel Raih Penghargaan Daerah Terbaik Indonesia Award 2021

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu penerima penghargaan sebagai Daerah Terbaik kategori Economic Recovery pada ajang Indonesia Awards 2021, Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Acara ini mengangkat tema Outstanding Leader in Pandemic Crisis: The Power of Vision and Resilience to Get Through Tough Times.

Dalam kategori Economic Recovery ini, ada enam daerah yang menerima, salah satunya Sulsel.

Dikatakan, bahwa untuk kategori ini melihat bagaimana upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat, melalui kebijakan dalam pemulihan ekonomi dan mitigasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Penghargaan itu diterima oleh Kepala Dinas Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Amson Padolo mewakili Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

"Bapak andi Sudirman Sulaiman Gubernur Sulawesi Selatan dengan apresiasi Tourism And Creative Economy Acceleration," sebut pembaca pemenang Indonesian Awards 2021.

Penghargaan untuk Pemprov Sulsel ini atas apresiasi dalam kategori economic recovery, yakni Tourism And Creative Economy Acceleration atau percepatan pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Saya berharap Indonesia Awards 2021 ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berkarya dan mengukir prestasi yang berkualitas," ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam sambutannya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, bahwa capaian ini atas sinergitas bersama dalam upaya pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meraih penghargaan Indonesia Award 2021 sebagai Daerah Terbaik kategori Economic Recovery dari iNews. Kita harap ini menjadi semangat untuk terus bekerja dalam upaya pemulihan ekonomi dengan menghadirkan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi ini," tutur Andi Sudirman, Kamis (25/11/2021).

Untuk diketahui, Indonesia Awards 2021 ini dianugerahkan kepada tokoh nasional dan daerah yang telah menunjukkan langkah-langkah responsif, antisipatif, dan kolaboratif di masa pandemi Covid-19.

Awards juga diberikan kepada perusahaan atau organisasi yang telah menunjukkan keberhasilan dalam langkah strategis inovatif terhadap proses bisnis atau menunjukkan inisiatif inovasi tertentu pada suatu fungsi manajemen yang bersifat strategik, sehingga berdampak signifikan mengangkat kinerja perusahaan di masa pandemi Covid-19.

Awards tahun ini diberikan kepada 22 kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. (*)