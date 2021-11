Peluncuran all new xenia di TSM Makassar, Rabu (24/11/2021).

Astra Daihatsu Cabang Urip Sumoharjo Bidik Jual 100 Unit All New Xenia hingga Akhir Tahun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Kepala Cabang Astra Daihatsu Makassar Urip Sumoharjo, Andrianto Saudin optimistis kehadiran All New Xenia akan mendongkrak penjualan di segmen MPV Low.

Sebelumnya dengan Xenia lama market share masih di angka 12 persen.

Hal ini disebabkan tak ada lagi produksi Xenia lama.

Terakhir diproduksi Oktober 2021.

Ia pun yakin, mengaspalnya All New Xenia ini dapat meningkatkan market share menjadi 25 persen.

"Per bulan di segmen MPV Low kebutuhan atau penjulan sampai 600 unit. Angka itu diperebutkan berbagai brand termasuk Daihatsu," katanya pada Tribun Timur di sela peluncuran All New Xenia di TSM Makassar, Rabu (24/11/2021).

"Paling tidak kehadiran All New Xenia kita bisa rebut market 25 persen," lanjutnya.

Dengan segala keunggulan dan fitur All New Xenia, Andrianto membidik penjualan 100 unit hingga akhir tahun.

"Sejak diluncurkan kami target 50 perbulan atau 100 sampai akhir tahun ini," ucapnya.