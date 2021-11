Unibos Sambut 182 Mahasiswa Baru Program Pascasarjana

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Program Pascasarjana (PPs) Universitas Bosowa (Unibos) gelar kuliah umum dan penyambutan mahasiswa baru, Senin (22/11/2021).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia di Perguruan Tinggi Pasca Pandemi, serta pengenalan awal mengenai sejarah, profil, sistem kurikulum, dan fasilitas kampus PPs Unibos.

Kuliah umum tersebut mengangkat tema Developing Human Resources in Higher Education In The Post pandemic.

Hadir sebagai pemateri Dosen Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia Makmur Harum, S.Ag., M.Let., Ph.D.

Kegiatan ini dilaksanakan secara blended learning, di lantai 9 ruang Auditorium Unibos secara terbatas.

Sebanyak 182 mahasiswa baru PPs Unibos pun mengikuti kegiatan ini secara daring.

Kuliah umum ini dibuka langsung oleh Rektor Unibos Prof Saleh Pallu dan dihadiri Direktur Pascasarjana Prof Batara Surya, Asisten Direktur Pascasarjana Dr Syamsul Bahri, dan seluru Ketua program studi pascasarjana Unibos.

Ketua panitia Dr Sri Mulyani menjelaskan bahwa kegiatan ini diperuntukan bagi mahasiswa baru Program Pascasarjana baik Program Magister (S2) maupun Program Doktor (S3).

“Ini untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia di perguruan tinggi pasca pandemi,” katanya,” via rilis ke tribun-timur.com.

Direktur PPs Prof Batara Surya mengatakan bahwa meskipun masiybpandemi Covid-19, tuntutan terhadap pembangunan dan peningkatan SDM harus tetap dijaga dan dikembangkan.