Puasa Senin Kamis, Ketahui Waktu Terbaik Sahur dan 7 Amalan Saat Berbuka Puasa

TRIBUN-TIMUR.COM - Umat muslim dianjurkan melaksanakan puasa Senin Kamis.

Selain mendapatkan pahala, berpuasa sangat bermanfaat bagi kesehatan.

Bagi yang ingin mengamalkan puasa besok, ketahui waktu terbaik sahur yang dijelaskan oleh Ustaz Adi Hidayat.

Seperti diketahui, puasa Senin Kamis menjadi salah satu puasa sunnah yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW.

Dari ‘Aisyah Radhiallahu anha, ia mengatakan, “Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam sangat antusias dan bersungguh-sungguh dalam melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis”. (HR. Tirmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Majah, Imam Ahmad)

Saat berpuasa, sahur menjadi salah satu amalan sunnah yang diajarkan nabi.

Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan sahur, bahkan dalam sebuah hadist dari Abdullah bin Al Harits dari seorang sahabat Rasulullah SAW, "Aku masuk menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika dia makan sahur, beliau berkata, "Sesungguhnya makan sahur adalah barokah yang Allah berikan pada kalian maka janganlah kalian tinggalkan." (HR An Nasaa`i dan Ahmad).

Lantas amalan mulia apa yang dapat kita lakukan saat sahur?

Dikutip TribunStyle.com dari YouTube Ceramah Pendek berjudul Dahsyatnya Keutamaan Waktu Sahur, Ustaz Adi Hidayat menjelaskan 2 amalan mulia di waktu sahur.

1. Mengakhirkan waktu sahur