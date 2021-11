Paket Wisata Nonton WSBK Mandalika Kurang Diminati Warga Makassar, Harga Mula Rp4,3 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelaku usaha biro perjalanan wisata di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai menyiapkan paket nonton World Superbike (WSBK) 2021 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Yakni sejumlah travel agent yang bernaung di bawah Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Sulsel dan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Sulsel.

Ketua Astindo Sulsel, Nurhayat menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan paket sirkut dengan penawaran yang beragam.

Mulai dari paket hotel bintang 4 dengan 2-6 pax @Rp 5.175.000, 20-25 pax @Rp 4.665.000, 30 pax ke atas @Rp 4.480.000.

Kemudian hotel bintang 3 dengan 2-6 pax @Rp 4.835.000, 20-25 pax @Rp 4.445.000, 30 ke atas @Rp 4.390.000.

Nurhayat memaparkan bahwa harga tersebut termasut hotel dan iket nonton standard grand stand 1 yellow.

Kemudian bus, breakfast, lunch, dinner dan guide, mineral water setiap hari, speedboat ke Gili Trawangan.

“Lalu selendang penyambutan, local guide, tiket masuk obyek wisata, dan parkir,” paparnya saat dihubungi tribun-timur.com, Minggu (21/11/2021)

Harga tersebut tidak termasuk tiket pesawat, tipping guide dan driver, porter, serta pengeluaran yang bersifat pribadi.

Ketua ASITA Sulsel Didi Leonardo Manaba (FADHLY)

Sementara itu, Ketua Asita Sulsel, Didi Leonardo Manaba mengatakan bahwa pihaknya juga menyediakan paket nonton di Mandalika.