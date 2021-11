Hasil dan Klasemen Sementara Liga 1 2021 Pekan ke-12, Bhayangkara Masih di Puncak

TRIBUN-TIMUR.COM - Pekan ke-12 Liga 1 2021 telah berakhir, Sabtu (20/11/2021) malam. Pertandingan terakhir yang tersaji adalah, super big match antara Persija Jakarta vs Persib Bandung yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo.

Sebelumnya, sejumlah pertandingan telah berlangsung seperti Persebaya Surabaya vs Madura United, Barito Putera vs Persiraja Banda Aceh, 4-1, dan PSM Makassar vs PSS Sleman.

Marco Motta berduel dengan Ardi Idrus di babak pertama laga Persib Bandung vs Persija Jakarta di BRI Liga 1 2021 (Tribunnews.com/Muhammad Nursina)

Persib Bandung vs Persija Jakarta

Persib Bandung harus menyerah dari Persija Jakarta di BRI Liga 1 2021, Sabtu (20/11/2021).

Bermain di Stadion Manahan, Solo, Persib Bandung tumbang 0-1 dari Persija Jakarta.

Gol dari Persija jakarta dicetak oleh sundulan Marko Simic di menit ke-45.

Dengan hasil ini, Persib Bandung gagal ke puncak klasemen menggusur Bhayangkara FC.

Sedangkan Persija Jakarta naik ke posisi ke-6 klasemen sementara.

Persebaya Surabaya menang 1-0 atas Madura United, Sabtu (20/11/2021) malam di Stadion Maguwoharjo, Sleman, dalam laga pertama seri 3 atau pekan-12 Liga 1 2021. Gol kemenangan Persebaya dicetak oleh Jose Wilkson menit 51 lewat titik putih. TRIBUN JOGJA/TAUFIQ SYARIFUDIN (TRIBUN JOGJA/TRIBUN JOGJA/Taufiq Syarifudin)

Persebaya Surabaya vs Madura United

Persebaya Surabaya memenangi Derbi Suramadu dengan mengalahkan Madura United pada pekan ke-12 BRI Liga 1 2021, Sabtu (20/11/2021).

Duel dua tim awal Jawa Timur, Persebaya Surabaya vs Madura United yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo berkesudahan dengan skor 1-0.

Gol tunggal Jose Wilkson melalui titik putih di menit ke-51 menjadi satu-satunya lesakan yang tercipta.