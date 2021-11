Sore Ini, Kalla Toyota Bahas Fitur Canggih All New Avanza & All New Veloz

All New Avanza & All New Veloz saat diluncurkan secara perdana di Nipah Mal, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (15112021) lalu.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota bakal mengupas tuntas teknologi mutakhir yang dimiliki All New Avanza & All New Veloz.

Itu pada Customer Gathering Online ke-74, dengan tema Unboxing Avanza & Velox Baru, Kamis (19/11/2021) pukul 16.00 Wita.

Sebagaimana diketahui, All New Avanza & All New Veloz resmi mengaspal di Indonesia setelah diluncurkan PT Toyota Astra Motor (TAM), Rabu (10/11/2021) lalu.

Kedua mobil MPV 7-seater ini telah mengalami perubahan 180 derajat, baik dari desain interior maupun eksteriornya.

Kedua mobil ini pun dilengkapi berbagai fitur canggih yang akan, bahkan pertama di kelasnya.

Di customer gathering kali ini, pelanggan mengobrol langsung bersama Marketing Manager Kalla Toyota, Mifta Farid S Putra.

Ia akan berbagi pengalaman bagaimana sensasi berkendara bersama dua mobil ini.

Mifta menuturkan bahwa All New Avanza & All New Veloz menjadi sebuah awalan baru hadirnya MPV dengan banyak fitur mutakhir yang disematkan di kelasnya.

Kehadirannya pun, kata dia, sangat dinantikan masyarakat Indonesia mengingat bahwa Avanza & Veloz menjadi top market dan sangat sering kita jumpai di jalanan Indonesia.

“Dalam Customer Gathering Online kali ini, kita mengulas berbagai keunggulan yang dimiliki kedua mobil ini agar pelanggan tak perlu berpikir lama-lama lagi untuk segera memilikinya," kata Mifta via rilis ke tribun-timur.com.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa kesempatan untuk membeli Toyota Avanza dengan potongan harga masih terbuka dengan adanya PPnBM 0%.

Selain itu, Kalla Toyota memberikan kemudahan melalui program EZ Deal yang memberi kesempatan kepada pelanggan untuk memiliki All New Avanza & All New Veloz dengan angsuran mulai Rp 3 jutaan.

Tak hanya itu, Kalla Toyota bekerjasama dengan Toyota Astra Finance (TAF) & Astra Credit Company (ACC) juga menghadirkan program terbaru, pelanggan sudah bisa memiliki kedua mobil ini dengan DP 15%.

Dalam gelaran ini, Kalla Toyota kembali bagi-bagi doorprize kepada pelanggan yang melakukan SPK selama acara berlangsung, seperti sepeda lipat, smartwatch dan smartphone.

Selain itu, pelanggan juga memiliki kesempatan memenangkan grand prize 1 unit Toyota Agya untuk periode pembelian kendaraan Oktober-Desember 2021, termasuk dalam Customer Gathering Online kali ini. (*)