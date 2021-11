Nawa Coffee, Tempat Nongkrong dengan Konsep Industrial di Kota Makassar Mulai Rp22 Ribuan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nawa Coffee kini resmi hadir di Kota Makassar tepatnya di Jl Bougenville Nomor 26 AB.

Nawa Coffee merupakan tempat nongkrong berkonsep modern industrial.

Dibuat nyaman dengan target millenial hingga para pekerja kantoran.

“Marketnya kita targetkan orang-orang yangs sedang cari tempat buat kerja nyaman, termasuk yang sedang WFH,” katanya owner Nawa Coffe Syaief saat dihubungi Tribun Timur, Kamis (18/11/2021).

Nama Nawa sendiri ambil dari bahasa Makassar yang artinya berfikir.

Adapun menu yang dihadirkan mulai dari aneka coffee dan non coffee.

“Kita coba masuk juga ke speciality coffee. Sediakan bean bean kopi yang berkualitas. Untuk non coffee kita juga tetap jual coklat, green tea,” jelasnya.

Untuk menu favoritnya sendiri jatuh pada Signature sunrise coffee dan signature black butterscotch.

Aneka menunya sendiri dibanderol mulai Rp 22 ribu hingga Rp 36 ribu.

“Kalau kelebihan mungkin dari tempat yang kami sediakan nyaman dan berada di tengah-tengh kota,” ujarnya.

Nawa diketahui tak hanya sebagai Coffeeshop tapi tempat tersebut juga menjual aneka merchandise.

“Karena value kita di sini kita lebih banyak berkolaborasi dengan brand lain. Seperti suplier kopi, suplier kemasan. Kita juga membawa campaign no plastik. Semua kemasan take away kita itu bukan yang berbahan plastik. Kita berkolaborasi dengan Avani,” pungkasnya.

Nawa Coffee buka mulai pukul 7.30 - 22.00 Wita. Untuk selengkapnya dapat mengecek instagram nawacoffee.id.(*)