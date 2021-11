Evaluasi Program Regenerasi Petani, Kementan Dorong Kesetaraan Gender

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus berkomitmen untuk mencetak banyak petani milenial.

Bahkan Kementan menargetkan mencetak 2.5 juta petani milenial hingga 2024.

Untuk mendukung penumbuhan petani milenial yang andal dari sektor pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa selaku Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Program Youth Enterpreneurship and Employment Support Services (YESS), yang merupakan kerja sama Kementan dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) melaksanakan kegiatan Workshop Monitoring and Evaluation (Monev) dan Gender Equality Social Inclusion (GESI) di Hotel Aryaduta pada 12-13 November 2021.

Kegiatan ini sekaligus untuk monitoring dan mengevaluasi program regenerasi petani dan juga mendorong pengarusutamaan kesetaraan gender.

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, Kementan akan terus berupaya menghadirkan petani milenial yang berkapasitas maksimal, berintelektual, berketerampilan.

“Generasi milenial dengan ciri kreatif, inovatif, memiliki passion dan produktif. Maka, tidak salah rasanya kalau kita letakkan tanggung jawab pembangunan pertanian kepada mereka,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi.

Menurutnya, regenerasi petani harus dipercepat untuk menyediakan pangan bagi 273 juta orang.

"Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian nasional yakni menyediakan pangan bagi seluruh rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani dan menggenjot ekspor," kata dia.

Sebagaimana diketahui, kegiatan ini dilaksanakan untuk membekali tim Monev dan mobilizer untuk pencapaian target program dalam Logical Framework, alur data Monev dalam MIS, serta substansi GESI dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan dalam menyusun materi serta strategi pelaksanaan Monev serta aspek GESI dalam setiap tahapan kegiatan YESS.