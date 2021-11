Rapat Bareng Komjen Pol Andap Budhi, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Bahas Penyerapan Anggaran

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto selasa (16/11) ikuti secara daring arahan Sekjen Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto pada pembukaan Rakor Pelaksanaan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2021.

Acara yang berlangsung di Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat diikuti secara daring oleh seluruh Kakanwil Kemenkumham se-Indonesia.

Sekjen Andap minta jajarannya untuk tetap antisipasi dinamika perkembangan Covid-19 agar tidak ada peningkatan kasus, perkirakan gelombang ketiga dan varian baru A.Y.4.2/Deltas Plus dengan siapkan SOP dan terapkan prokes ketat seperti pada pintu masuk internasional, perlintasan negara, dan tempat yang ada even nasional dan internasional.

Selain itu, Komjen Pol Andap minta kepada Kakanwil dan jajarannya untuk lakukan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan, penyerapan anggaran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

"Kakanwil dan jajaran harus menjaga amanah dan tugas serta kepercayaan yang diberikan pimpinan itu dengan baik dan benar," ungkap Komjen Andap.

Lebih Lanjut, Andap juga minta kepada jajarannya untuk menyikapi Perkembangan Lingkungan Strategis era disrupsi (perubahan besar dan mendasar) dengan memiliki cara berpikir berbeda (Out Of The Box), bentuk diri jadi SDM unggul dan tangguh, kompeten, dan adaptif sehingga mampu buat terobosan baru yang kreatif.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin, Kepala Divisi Pemasyarakatan Edi Kurniadi, Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karnida, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto serta Kepala Bagian Program dan Humas John Batara Manikallo.(*)