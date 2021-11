Bank Mandiri Kolaborasi Pemkot Makassar, Bayar Parkir Bisa Pakai e-Money dan QRIS

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melanjutkan transformasi digital dalam memantapkan diri terdepan dalam arus perkembangan teknologi dan informasi.

Salah satunya melalui Financial Supper App Livin by Mandiri dan Wholesale Digital Super Platform by Kopra Mandiri.

Kedua layanan digital ini dipercaya mampu memberikan solusi perbankan digital yang komprehensif.

Baik bagi nasabah retail maupun bisnis korporasi melalui pemanfaatan infrastruktur digital Bank Mandiri yang saling terkoneksi dengan ekosistem bisnis digital.

Regional CEO Bank Mandiri Sulawesi Maluku M Ashidiq Iswara menyampaikan, usia ke-23 tahun Bank Mandiri memiliki visi untuk bertransformasi ke arah beyond digital.

Tujuannya untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah dari hulu ke hilir termasuk menghubungkan layanan keuangan Bank Mandiri dengan ekosistem digital.

Ashidiq mengatakan Bank Mandiri merajut kerja sama dengan PD Parkir Kota Makassar dalam pelayanan parkir digital nontunai.

Kerja sama itu salah satu bentuk dukungan Bank Mandiri kepada Kota Makassar untuk mendukung visi Makassar mewujudkan “Makassar Kota Dunia yang SOMBERE’ dan SMART CITY”.

"Pembayaran parkir non tunai menggunakan e-Money dan QRIS untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pembayaran parkir secara non tunai," katanya Selasa (16/11/2021).

Ashidiq mengatakan pembayaran parkir nontunai itu bekerjasama antara PT Bank Mandiri, PD Parkir dan PT. Sarana Pembayaran Global.