Khusus November, Kalla Toyota Bidik Penjualan All New Avanza dan Veloz Tembus 1.100 Unit

Sales yang bertugas di peluncuran Toyota All New Avanza dan Toyota All New Veloz di Atrium NIPAH Mall Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/11/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Antusiasme masyarakat menghadiri peluncuran Toyota All New Avanza dan Toyota All New Veloz berimbas ke penjualan.

Peluncuran berlangsung di Atrium NIPAH Mall Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/11/2021).

Hingga pukul 16.00 Wita, Kalla Toyota berhasil membukukan SPK sebanyak 230 unit dari target 250 khusus hari ini.

Konsumen masih berkesempatan mendapatkan unit terbaru ini hingga pukul 21.00 Wita.

"Melihat antusias masyarakat untuk Toyota All New Avanza dan Toyota All New Veloz kami optimistis volumnya untuk bulan ini tembus 1100 unit," kata Sales Support Manager Kalla Toyota, Suliadin pada Tribun Timur, Senin (15/11/2021).

Perbandingan penjualan kedua tipe yakni Toyota All New Avanza dan Toyota All New Veloz sejauh masing-masing 50 persen.

"Sama-sama disambut antusias karena memang sudah lama dinantikan masyarakat," ujarnya.

Mengenai perbandingan keduanya, Suliadin yakin Toyota All New Veloz bakal jadi primadona.

"Prediksi kami, Toyota All New Veloz bakal jadi primadona. Tapi di sisi lain All New Avanza juga tak kalah sebagai tipe yang sudah mengglobal," tegasnya.

Suliadin juga membeberkan, antusiasme masyarakat pada peluncuran ini tak lepas dari peran masing-masing Cabang.