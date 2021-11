Harper Perintis HUT ke-5: Hadirkan Suasana Kebudayaan Bali & Toraja hingga Akhir Tahun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Harper Perintis Makassar by Aston menggelar perayaan HUT ke-5 di Rustik Bistro & Bar, Harper Perintis Makassar, Senin (15/11/21) pagi.

Seremoni perayaan ini mengusung tema "Stay in Culture" dengan menampilkan suasana kebudayaan Bali yang dikolaborasikan dengan budaya lokal Toraja.

Dekorasi ruangan menampilkan ukiran khas Bali yang dipadukan dengan rumah tongkonan khas Toraja.

Pada rangkaian acara, Hotel Harper Perintis juga menampilkan tarian khas bali dan dilanjutkan dengan tarian khas bugis makassar.

"Kita berbicara konsep value diversity. Kan pariwisata itu lekat hubungannya dengan budaya. Dengan bali yang sudah dikenal, kita kolaborasi kan dengan budaya lokal" ujar General Manager Hotel Harper Perintis, I Gede Arya Pering Arimbawa.

"Budaya menjadi karakteristik yang harus dikembangkan, itulah nilai kita" lanjutnya.

Hingga akhir tahun, konsep ini akan mewarnai Harper Perintis dalam melayani wisatawan.

Arya juga menyampaikan puji syukur atas kerjasama yang dilakukan selama masa pandemi sehingga Hotel Harper Perintis mampu tetap eksis.

"Dimasa pandemi, saat hotel lain harus tutup. Kami berhasil tetap memberikan pelayanan terbaik dan pendapatannya masih bisa membeli perumahan" sambungnya.

Tingkat okupansi dari Harper Perintis juga mengalami peningkatan seiring perkembangan ekonomi yang mulai membaik.

"Akhir-akhir ini sudah naik 20%, sehingga total sekitar 90%, cukup cantiklah" lanjutnya

Di usia yang ke-5, GM Harper Perintis mengajak seluruh stakeholder untuk bekerjasama memulihkan perekonomian dibidang pariwisata dan perhotelan.

"Dengan perkembangan pariwisata,mungkin secara makro kita melihat hotel bisa hidup. Namun, untuk mikro vendor kegiatan dan makanan bisa hidup, perputaran bensin bisa menghasilkan dan UMKM pasti bisa hidup kembali" tutupnya.

Selama 5 Tahun, Hotel bintang 4 ini telah menerima berbagai penghargaan.

Diantaranya, The Highest NPS ( Net Promoter Score) pada Reservation and Front Office Regional Conference Awards di Makassar dari Archipelago International, The Best Guest Experience in Cleanliness Premium dari Traveloka, Highest Score Konsumen Review dari beberapa aplikasi perjalanan seperti Agoda, Pegipegi dan Booking.com.