Hush Puppies Buka Store Baru di Makassar, Ada Diskon hingga 50%

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Brand fashion asal Amerika, Hush Puppies membuka store dengan konsep baru di Mal Panakkukang Makassar, Sabtu (13/11/2021).

Store Hush Puppies Panakkukang Mall Makassar hadir dengan konsep yang fresh.

Kategori produk lengkap dan konsep display yang lebih modern.

Marketing Communication Executive Hush Puppies, Pekik menjelaskan, dibukanya store baru ini, Hush Puppies ingin manjakan pelanggan di Kota Makassar.

“JuGa memberikan hiburan dan pilihan baru yang sesuai dengan brand campaign Hush Puppies yaitu Live Life On The Bright Side,” katanya via rilis ke tribun-timur.com.

Selain itu, Hush Puppies juga hadir dengan konsep one stop shopping.

Hal itu bertujuan untuk terus bisa memenuhi gaya casual para customer setia Hush Puppies yang berada di Makassar.

Dalam opening ini, pihaknya menghadirkan banyak kegiatan seru yang menghibur dan memberikan kebahagiaan pelanggan.

Tujuannya tak lain untuk dapat mengembalikan keceriaan di tengah situasi pandemi.

“Ada koleksi-koleksi produk terbaru, event, activity, fun games dan promo menarik yang diberikan,” sambungnya.