FOTO: All New Ertiga Suzuki Sport FF Hadir di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA Suasana peluncurkan All New Ertiga Suzuki Sport FF di Showroom Megahputra Sejahtera Pettarani, Jl AP Pettarani, Makassar, Sabtu (13/11/2021). All New Ertiga Suzuki Sport FF resmi mengaspal di Kota Makassar ini hadir dengan 13 perubahan yang lebih menekankan ke fitur kenyamanan dan keselamatan. Dalam kesempatan itu turut hadir General Manager Suzuki PT Megahputra Sejahtera Yesaya Roberto, Manager Service Suzuki PT. Megahputra Sejahtera Muh Rusdi dan Training for Trainer PT. Megahputra Sejahtera Amrullah. Serta Konten Kreator Super DJ Doyok Jarot dan Brocil. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

