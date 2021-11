Peringati HKN ke-57, Perawat RSUD Arifin Nu'mang Gelar Lomba Joget TikTok Prokes

TRIBUNSIDRAP.COM,SIDRAP - Rumah Sakit Umum (RSUD) Arifin Nu'mang Sidrap memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57.

Lomba digelar di halaman RSUD Arifin Nu'mang.

Beragam lomba mewarnai peringatan HKN ini.

Lomba diikuti jajaran ruang perawatan dan unit kerja rumah sakit yang dipimpin dr. H. Budi Santoso itu.

Menariknya, lomba dikemas secara unik namun memiliki makna dan maksud mendalam.

Sebut saja, lomba makanan sehat low budget.

Di mana menyebarkan pesan makanan sehat dan bergizi tidak harus dengan biaya yang mahal.

Ada juga lomba tiktok prokes.

Dengan kategori tiktok bombastic, tiktok pargoy, dan tiktok are you ok.

Kreasi tiktok akan dipublikasi dan menjadi media edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan.