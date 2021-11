BRT Mangkrak, Plt Gubernur Sulsel Yakin Bus Trans Mamminasata Dikelola Profesional

Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudi Kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar, Sabtu (13/11/2021).dirman Sulaiman bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, meluncurkan layanan Teman Bus

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, meluncurkan layanan Teman Bus.

Layanan tersebut hadir melalui program By The Service pada Trans Mamminasata, di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar, Sabtu (13/11/2021).

Pengoperasian transportasi massal dengan skema By The Service ini, diyakini Plt Gubernur Sulsel akan berjalan dengan baik atas keterlibatan kementerian dan sejumlah pihak yang profesional di bidangnya.

"Ini kan ada trial tiga bulan secara gratis. Saya yakin sekali ini dikelola secara profesional. Keyakinan saya karena ada campur tangan dari orang-orang yang melaksanakan. Itu keyakinan kita," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan menjawab adanya kekuatiran masyarakat proyek ini tidak berjalan maksimal atau akan mangkrak seperti pelaksanaan pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) beberapa tahun lalu sebelum dirinya menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel.

Dengan demikian, Andi Sudirman mengungkapkan, pengoperasian transportasi massal BRT lalu menjadi pengalaman agar untuk operasional Bus Trans Mamminasata akan dikelola dengan lebih baik.

"Kita harus belajar dari pengalaman yang lama, melihat BRT dan segala kondisinya yang dulu kemudian mangkrak bahwa tentu ini adalah bagaimana kita merecovery kembali dengan sistem yang lebih baik," katanya.

"Ini sudah ada dari kementerian sebagai leading kita bekerja sama untuk masalah kebijakan dari kementerian dan dari Pemprov. Tentu ini ada pelibatan dari pihak ketiga yang memang memiliki corp bisnis yang Sudah berhasil di beberapa tempat," jelasnya.

Bahkan, dengan pengelolaan pihak ketiga tersebut, Plt Gubernur mengaku memiliki keyakinan yang lebih kuat dengan adanya dukungan dari kementerian, pemerintah daerah dan juga dari pihak ketiga.

Terkait dengan sosialisasinya, Andi Sudirman mengaku akan menggunakan kekuatan media untuk mempublikasi manfaat dan fasilitas yang disiapkan bagi masyarakat untuk dapat menggunakan moda transportasi massal terbaru tersebut.

"kita akan menggunakan kekuatan media kita untuk mempublish karena manfaatnya ini sangat besar sekali, karena ini akan menjadi sarana transportasi yang mudah, murah, dan nyaman," klaimnya.

"Tentunya bagi lingkungan juga bagus karena Pemanfaatannya juga akan beralih tahun depan menjadi mobil listrik ini sangat kita dukung sekali," ujarnya menambahkan.(aly)