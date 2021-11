All New Ertiga Suzuki Sport FF Resmi Mengaspal di Makassar

Peluncuran All New Ertiga Suzuki Sport FF resmi di Showroom Megahputra Sejahtera Pettarani, Kota Makassar, Sabtu (13112021).

TRIBUB-TIMUR.COM, MAKASSAR - All New Ertiga Suzuki Sport FF resmi mengaspal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Itu ditandai dengan press conference peluncuran di Showroom Megahputra Sejahtera Pettarani, Kota Makassar, Sabtu (13/11/2021).

Hadir dalam kesempatan itu General Manager Suzuki PT Megahputra Sejahtera Yesaya Roberto, Manager Service Suzuki PT. Megahputra Sejahtera Muh Rusdi dan Training for Trainer PT. Megahputra Sejahtera Amrullah.

Sebelumnya, PR Suzuki Indomibil Sales (SIS) telah meluncurkan All New Ertiga Suzuki Sport FF di GIIAS 2021, Kamis (11/11/2021).

General Manager Suzuki PT. Megahputra Sejahtera Yesaya Roberto menjelaskan bahwa model terbaru ini sudah dilengkapi dengan fitur yang ada sebelumnya.

Disebutkan bahwa ada 13 perubahan yang lebih menekankan ke fitur kenyamanan dan keselamatan.

“Kalau kita bicara kenyamanan otomatis akan berpengaruh juga kepada keselamatan saat berkendara,” sebutnya.

Kelebihan

Training for Trainer PT. MegahputraSejahtera Amrullah menjelaskan kelebihan yang dimiliki All New Ertiga Suzuki Sport FF.

Di bagian interior, mobil ini dilengkapi fitur canggih E-mirror yang terletak di spion tengah.