Pinjaman Online (Pinjol) Antara Dilema dan Realita

MuhTaufiq Al Hidayah

Dosen Perbankan Syariah STAI YAPNAS Jeneponto

Kurang lebih dua tahun sudah pandemi covid 19 ini menemani kita di Indonesia.

Bak dua sisi koin yang berbeda, pandemi ini satu sisi membuat banyak orang kaya baru bermunculan, di sisi lain pula berdampak pada berbagai jenis kemiskinan.

Berbagai langkah juga telah ditempuh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk setidaknya membantu masyarakat yang terdampak kemiskinan dikarenakan covid 19, diantaranya menggelontorkan Bantuan Sosial (Bansos), seperti Bantual Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebagainya.

Namun, Paul Burke & Martin Siyaranamual dalam catatannya No one left behind in Indonesia? (2019) mengatakan bantuan sosial di Indonesia hanya 0,6% dari total Gross Domestic Product (GDP).

Alokasi yang sangat “pelit” mengingat banyaknya jumlah penduduk. Angkanya juga sangat kecil jika dibandingkan dengan negara berkembang lain seperti Vietnam, Thailand, dan Afrika Selatan yang mengalokasikan bantuan di atas 1% dari total GDP (Tirto.id).

Inilah yang membuat masyarakat yang terjerat kemiskinan mencari jalan sendiri-sendiri guna bertahan hidup di situasi serba sulit ini.

Salah satu caranya dengan meminjam di pinjol. Pendapat ini juga didukung oleh riset yang dilakukan oleh laporan salah satu pendiri Koperasi Kasih Indonesia (KKI) yang mempunyai sekitar 10 ribu nasabah, di mana 50% diantaranya tidak mendapatkan bantuan sosial baik tunai maupun sembako.

Hal inilah yang membuat pinjol ilegal jadi subur dan tercatat ada kurang lebih seribuan pinjol ilegal yang berbedar diantara kurang lebih seratusan pinjol yang legal & diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).