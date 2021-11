All New Ertiga Suzuki Sport FF Resmi Diluncurkan, Simak 13 Fitur dan Tampilan Barunya

Staf memperlihatkan unit terbaru All New Ertiga Suzuki Sport Final Form di diler Suzuki PT Megahputera Sejahtera, Jl AP Pettarani, Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan All New Ertiga Suzuki Sport FF (Finest Form) lewat press conference, Jumat (12/11/2021).

All New Ertiga Suzuki Sport FF hadir dengan fitur dan tampilan premium yang membuat pengalaman berkendara semakin nyaman dan tetap stylish.

PT Suzuki Indomobil Sales melakukan pembaruan pada All New Ertiga Suzuki Sport FF dari segi interior maupun eksterior.

Dari segi interior, Suzuki menambahkan E-mirror yang menjadi fitur canggih pertama di kelasnya.

Kemudian Red Stitch Leather Look Seat, dan perubahan tampilan dari segi eksterior yang memberikan kesan lebih sporty.

Head of 4W Product Development PT SIS, Yulius Purwanto mengatakan bahwa Suzuki menambahkan beberapa fitur untuk menunjang tampilan, kenyamanan berkendara dan kebutuhan keluarga Indonesia.

Yulius menyebutkan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memberikan pengalaman berkendara yang AMIN.

“Yaitu Aman bagi keluarga, memberikan kesan Mewah, Irit bahan bakar, dan Nyaman bagi keluarga,” sebutnya.

Perubahan pada eksterior, jelas dia, juga untuk memberikan kesan yang lebih sporty dan modern.

“Kami harap pembaruan pada All New Ertiga Suzuki Sport FF ini menambah nilai perjalanan bagi konsumen dan keluarga karena memiliki tampilan yang premium dan mewah dengan tambahan aksesoris original yang didesain khusus untuk All New Ertiga Suzuki Sport FF,” jelasnya.