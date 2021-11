Penjelasan Pertamina Soal Video Viral Harga BBM di Sorong Capai Rp 50 Ribu / Botol

TRIBUN-TIMUR.COM - Beredar video Kota Sorong, Papua Barat, mengalami krisis Bahan Bakar Minyak (BBM).

Akun ini membagikan video singkat bertuliskan bahwa krisis BBM di Sorong telah terjadi selama empat hari.

"Sorong ini bos, krisis BBM sudah 4 hari, ini nyata bukan hoax," demikian kalimat yang tertulis di dalam video yang beredar.

Dalam video, tampak seorang bocah yang diduga menjual BBM eceran 1,5 liter dengan wadah botol air mineral dihargai Rp 50.000.

Penjelasan Pertamina

Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial and Trading Regional Papua Maluku, Edi Mangun mengatakan bahwa isu krisis BBM di Sorong adalah kabar bohong.

"100 persen hoaks," ujar Edi saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (10/11/2021) pagi.

Pihaknya menyampaikan, sejak Jumat (5/11/2021) hingga hari ini, Rabu (10/11/2021), isu krisis BBM menyeruak, total enam SPBU yang ada di Kota Sorong tidak pernah tutup karena kehabisan BBM.

Menurutnya, SPBU tetap melayani masyarakat seperti biasa sesuai jam operasionalnya.

"Hari ini saya ingin sampaikan apa yang terjadi di Sorong, sejak Jumat isu ini mulai beredar. Sampai hari ini, ada enam SPBU di Kota Sorong, itu total, enam SPBU itu tidak pernah tutup sesuai jam operasional," kata dia.