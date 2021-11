Rawat Rambut dan Tubuh dengan Bahan Natural dan Kemasan Ramah Lingkungan

The Body Shop Indonesia mempersembahkan rangkaian produk perawatan untuk rambut hingga tubuh yang diperkaya dengan bahan-bahan natural serta kemasan yang ramah lingkungan.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - The Body Shop Indonesia mempersembahkan rangkaian produk perawatan untuk rambut hingga tubuh yang diperkaya dengan bahan-bahan natural serta kemasan yang ramah lingkungan.

Ratu Ommaya Head of Values The Body Shop dalam rilisnya mengatakan, salah satu produk unggulan The Body Shop yaitu Body Butter hadir dengan formula baru yang diperkaya lebih dari 95 persen bahan natural dan dapat menutrisi serta menjaga kelembapan kulit tubuh

hingga 4 hari.

Sedangkan untuk perawatan rambut, The Body Shop menawarkan keunggulan Vegan Silk Protein sebagai inovasi di dalam rangkaian baru yang terdiri dari 2 varian yaitu Moringa (Shampo, Conditioner & hair mist) untuk mengatasi rambut kusam dan Tea Tree (Shampo dan Conditioner) untuk kulit kepala yang berminyak.

Sejak pertama kali meluncurkan Body Butter pada tahun 1992, The Body Shop terus berinovasi melalui produk-produknya dari perawatan rambut, kulit wajah, make up, fragrance, termasuk juga memenuhi kebutuhan kulit tubuh serta rambut anda.

"Tidak perlu merasa khawatir akan lengket saat menggunakan produk Body Butter dari The Body Shop Indonesia, karena salah satu keunggulan dari formulasi terbaru Body Butter adalah teksturnya yang mudah menyerap dan tidak lengket pada kulit, sehingga dapat membuat nyaman dalam melakukan aktifitas seharian penuh," katanya.

Salah satu yang baru dari reformulasi Body Butter The Body Shop adalah kembalinya juga varian Avocado (Alpukat) dengan formula yang lebih baik. Kalau itu untuk kulit, untuk rambut pun The Body Shop tak kalah berinovasi.

Rangkaian perwatan rambut The Body Shop kini diperkaya oleh Vegan Silk Protein yang pada umumnya ini merupakan replikasi struktur kimia sutra alami yang biasa diproduksi oleh laba-laba atau ulat sutra.

Namun, The Body Shop sepenuhnya menggunakan plant based, sehingga menjadikan ini vegan dan

alami.

Menggunakan formulasi yang natural serta vegan, Body Butter dan Hair Care dari The Body Shop kini telah terdaftar oleh Vegan Society.

Kesamaan dua produk ini tidak hanya pada formulasinya yang baru, namun juga kemasannya yang terbuat dari hasil olahan plastik daur ulang dari Community Fair Trade kami yang dikumpulkan dari sampah konsumsi plastik di Bengaluru, India.