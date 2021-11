Kanwil Sulsel Ikuti Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Harun Sulianto beserta jajaran mengikuti Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H secara virtual terpusat dari Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (05/11/21).

Kegiatan ini mengangkat tema, “Spirit Maulid Nabi Muhammad SAW, Menebar Empati, Memperkuat Silaturahmi, Mewujudkan Insan Pengayoman yang BerAKHLAK” dan dikuti seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan ini digelar secara virtual terpusat dari Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM. (Kemenkumham Sulsel)

Mewakili Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal HAM Mualimin yang membuka acara mengatakan, ada empat sifat terpuji pada ahlak Nabi Muhammad SAW yang dapat diteladani di dalam diri masing-masing, yaitu:

1) Sifat sidik yaitu benar dalam perkataan dan perbuatan,

2) Sifat amanah, melaksanakan urusan yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya,

3) Tablig, menyampaikan pesan/amanah kepada yang berhak menerimanya

4) Fatanah (cerdas), arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Sulael Harmonisasi Ranperbup Enrekang Tentang Manajemen Tenaga Sukarela

Hadir sebagai pembawa hikmah Maulid Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA.

Disampaikan bahwa dari sejumlah tulisan ilmiah, Nabi Muhammad SAW dinobatkan sebagai The Best Figure karena memiliki kapasitas the best leader dan the manager pada waktu yang bersamaan.

Beliau mampu menampilkan diri sebagai leader, serta secara mikro mampu menyelesaikan persoalan yang membutuhkan bakat-bakat manajerial.