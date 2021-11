Tak Perduli Masa Lalu Jessica Iskandar, Vincent Verhaag: Fokus Pikir Masa Depan Bersama

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Resmi menikahi Jessica Iskandar (Jedar) pada 22 Oktober 2021 lalu, Vincent Verhaag tak lagi memperdulikan masa lalu sang istri.

Vincent Verhaag justru lebih mempedulikan sisi positif dari pernikahan keduanya.

Ia meminta Jedar melupakan masa lalu dan fokus memikirkan masa depan bersama.

Pria kelahiran Bali, 29 Juli 1992 ini mengaku telah menerima masa lalu Jessica Iskandar.

Vincent melihat masa lalu istrinya dari segi positif.

Hal itu terungkap dari tayangan di kanal YouTube Dapur Bincang Online yang berjudul KUPAS TUNTAS Kisah JEDAR & VINCENT Cuma Di Sini Semuanya Blak2an Masa Lalu & Mantan.

Ayah sambung El Barack itu mengaku tak pernah ragu saat meminang Jessica Iskandar.

"Enggak (ragu-ragu), semua orang punya pengalaman dan masa lalu," tutur Vincent Verhaag dikutip TribunStyle Selasa 2 November 2021.

Bagi Vincent, semua orang memiliki masa lalu yang tak perlu dijadikan alasan untuk memulai sebuah hubungan.

"Kalau ada orang yang berani bilang aku belum pernah ada masa lalu, sorry to say, bulshit, semua orang punya masa lalu,