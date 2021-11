FOTO: Perayaan HUT ke-33 Tahun Radio Madama

TRIBUN-TIMUR.COM/DIWAN

Para penyiar dan kru Radio Madama foto bersama saat merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 33 Radio Madama, Selasa (2/11). Tema ulang tahun Para penyiar dan kru Radio Madama foto bersama saat merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 33 Radio Madama, Selasa (2/11). Tema ulang tahun kali ini yaitu Big and Beyond dengan harapan Radio Madama tetap menjadi tempat kreativitas anak muda Makassar. Tribun timur/muhammad abdiwan kali ini yaitu Big and Beyond dengan harapan Radio Madama tetap menjadi tempat kreativitas anak muda Makassar. Tribun timur/muhammad abdiwan