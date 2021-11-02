Tribun Luwu Timur
Daftar Nama Pemenang Pilkades 12 Desa di Kecamatan Towuti Luwu Timur
Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak digelar di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Penulis: Ivan Ismar | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/IVAN ISMAR
Samsul, cakades yang kembali terpilih di Desa Timampu pada Pilkades serentak digelar Selasa (2/11/2021).
TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak digelar di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (2/11/2021).
Ada 59 desa yang menggelar pilkades serentak, tersebar di 11 kecamatan.
Khusus pilkades Kecamatan Towuti, digelar di 12 desa. Hasil perhitungan dari 12 desa juga sudah keluar.
Berikut calon kepala desa (cakades) pemenang di 12 desa di Kecamatan Towuti:
Desa Asuli
1. Hasrul 612 suara
2. Marta Soba' Palengka' 673 suara (menang)
3. Muh Amir Pateha 650 suara
4. Mero Hamka 174 suara
Desa Wawondula
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