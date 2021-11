Astra Financial Kembali Jadi Sponsor Utama GIIAS 2021

Astra Financial

Director-In-Charge Astra Financial & Logistic, Suparno Djasmin (tengah bawah) bersama dengan 7 pimpinan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung dalam Astra Financial CEO ACC Bapak Siswadi (ketiga dari kiri depan), CEO FIFGROUP Margono Tanuwijaya (ketiga dari kanan bawah), CEO TAF Agus Prayitno (kedua dari kanan bawah), CEO Asuransi Astra Rudy Chen (kedua dari kiri bawah), CEO Astra Life Windawati Tjahjadi (kiri bawah), CEO Maucash Rina Apriana (kanan bawah), COO AstraPay Ricky Gunawan (kedua dari kanan belakang) berfoto bersama usai jumpa pers, Senin (111). Astra Financial & Logistic Kembali Menjadi Sponsor Utama GIIAS 2021.