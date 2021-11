Ada Nama Presiden Jokowi dan Pimpinan Taliban, Ini 50 Nama Pemimpin Muslim Berpengaruh di Dunia

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Joko Widodo masuk dalam jajaran The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2022 atau tokoh muslim paling berpengaruh tahun 2022.

Berdasarkan data yang diunduh dalam laman Themuslim500.com diketahui Presiden Jokowi berhasil menempati posisi ke-13.

Selain Jokowi juga ada nama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang berada di posisi ke-19.

Serta juga ada nama Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Luthfi Bin Yahya di posisi ke-32.

Adapun posisi pertama duduki oleh Emir Negara Qatar yakni Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, posisi kedua Raja Arab Saudi Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud.

Posisi ketiga ada Pemimpin Agung Ali Khamenei, disusul oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan posisi kelima diisi oleh Raja Kerajaan Hasyimiyah Yordania Abdullah II Ibn Al-Hussein.

The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims merupakan survei tahunan yang digelar Pusat Pembelajaran Strategis Kerajaan Islam Yordania yang berpusat di Amman.

Pemeringkatan ini sudah diselenggarakan sebanyak sembilan kali dengan penerima penghargaan meliputi pimpinan negara, tokoh agama, tokoh politik, sosial, budaya, akademisi, pengusaha, ilmuwan, seniman, dan atlet.

Berikut daftar hingga posisi 50 The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2022:

1. HH Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani Emir of Qatar