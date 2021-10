Susu Kental Manis 560g Hanya Rp 13.900 di Indomaret, Margarine 200g Rp 3.700

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Di akhir bulan ini, Indomaret kembali menghadirkan promo spesial kepada pelanggannya.

Berbagai produk kebutuhan harian pun bisa dimiliki dengan harga yang lebih murah.

Promo bisa dinikmati sampai dengan Minggu (31/10/2021) di Indomaret terdekat.

Dirangkum tribun-timur.com, Sabtu (30/10/2021) dari laman resmi Indomaret.co.id, berikut promo Indomaret pekan ini:

Forvita margarine 200g pck turun harga dari Rp 5.200 sisa Rp 3.700.

Kraft all in one cheddar 165g box turun harga dari Rp 15.200 sisa Rp 9.900.

Frisian Flag susu kental manis putih/cokelat 560g pch turun harga dari Rp 17.000 sisa Rp 13.900.

Milo healty deink UHT activ-go 180ml tpk turun harga dari Rp 5.500 sisa Rp 4.800.

Indomaret snack kacang atom pedas 140g pck turun harga dari Rp 9.900 sisa Rp 8.500.

Sariwangi teh celup asli 30x1,85g box turun harga dari Rp 7.500 sisa Rp 5.500.