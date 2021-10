Honda-Prolog Gelar Prolog Festival 2021, Ada Panggung Live Session

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) berkolaborasi dengan Prolog menggelar Prolog Festival 2021.

Mengusung tema Believe in Music, Believe in Vax, Prolog Fest 2021 akan di Rooftop Mal Nipah, Sabtu - Minggu (30-31/10/2021).

Manager Marketing Astra Motor Sulsel untuk wilayah Sulsel dan Sulbar Gangga Nanda Adi mengatakan Astra Motor ingin ingin terus Satu Hati untuk meningkatkan geliat pelaku kreatif pelaku seni di Sulsel khususnya Makassar.

Baik dalam bidang musik, film dan kesenian lainnya untuk terus unjug gigi menampilkan karya terbaiknya.

Honda bersama Prolog sudah berkolaborasi sejak 2019, dimana melahirkan banyak project project kreatifz

Seperti Honda live session, PCX creative talks, Honda student session, dan beragam kolaborasi lainnya.

Di kegiatan Prolog Fest kali ini Honda juga tidak mau ketinggalan menjadi saksi kebangkitan para pelaku seni dari masa pandemi.

“Sesuai dengan temanya believe in musik, believe in vax, Honda dan Astra Motor berharap festival ini sebagai gerakan untuk menghentak semangat semangat anak muda di bidang kreatif apapun. Lets get the beat!,” kata Gangga via rilis ke tribun-timur.com, Sabtu (30/10/2021).

Gangga menambahkan bahwa di Prolog Fest kali ini, Honda membuat 1 wadah panggung honda live session.

Nantinya jagoan musisi Makassar akan tampil di panggung tersebut.

“Lalu kita coba membuat 2 unit kolaborasi Honda Genio dan Beat spesial edition untuk Prolog Fest 2021 yang akan mejeng bersanding dengan musisi-musisi yang akan tampil,” katanya.

Serangkaian kegiatan akan memeriahkan gelaran Prolog Fest 2021.

Diantaranya vaksinasi massal, konser music, pameran seni, konferensi musik, mural exhibition, dan UMKM expo.

Sekitar 24 musisi dengan Guest Star Pamungkas, Danilla, dan The Panturas bakal hadir.

Tak ketinggalan musisi lokal seperti Paniki Hate Light, DVY, dan Natinson, akan siap menghentak panggung Prolog Fest 2021.