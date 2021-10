Chaidir Harap Tempe Jadi Potensi Makanan Lokal Pencegahan Stunting di Maros

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Southeast Asia Ministers of Eucation Organization-Regional Center of Food and Nutririon (Seameo Recfon) bekerja sama dengan US Soybean Export Council (USSEC) dan Poltekkes Kemenkes Makassar menggandeng Pemda Maros melaksanakan kegiatan workshop menu pangan lokal tinggi protein bagi anak usia dini.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Maros, AS Chaidir Syam di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Jl Jend Sudirman, Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/10/2021).

Sebagai upaya penanggulangan stunting, Pemerintah Kabupaten Maros mengajak TP PKK dan para Pendidik PAUD untuk ikut menjadi peserta.

"Ini sebagai pengetasan stunting, terlebih di Kabupaten Maros. Ini juga sebagai kampanye konsumsi protein lokal untuk penanganan stunting," ungkap Chaidir.

Pihaknya akan lebih gencar sosialisasi penanganan pada daerah-daerah stunting.

"Daerah stunting akan gencar kami sasar untuk diberikan edukasi penanganan stunting," tuturnya.

Adapun data stunting untuk Kabupaten Maros hingga saat ini terhitung 9,47 persen atau sekitar 2.892 kasus stunting.

Angka ini terhitung menurun dari tahun lalu yakni 13,04 persen atau sekitar 3.812 kasus.

"Kasus stunting di Kabupaten Maros sudah menurun, untuk kasus stunting tertinggi berada di Kecamatan Mandai yakni 359 kasus, disusul Kecamatan Turikale sebanyak 335 kasus, dan kasus terendah berada di Kecamatan Mallawa sebanyak 19 kasus," jelasnya.

Chaidir juga menjelaskan, pencegahan stunting dapat dimulai dengan pemenuhan gizi anak dengan baik.