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Dua Legislator Sulsel Terang-terangan Dukung IAS Pimpin Demokrat Sulsel
Selle dulu dipercaya jadi juru bicara tim Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar di Pilgub Sulsel 2013 lalu.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Arah dukungan kader Partai Demokrat Sulawesi Selatan terbelah menuju musyawarah daerah.
Terbaru dua legialtor DPRD Sulsel kini mulai terang-terangan mendukung Ilham Arief Sirajuddin.
Keduanya yaitu Selle KS Dalle dan Fadriady.
Selle ikut mengatar langsung surat dukungan 16 DPC ke DPP Partai Demokrat, DKI Jakarta.
Surat dukungan itu untuk mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin.
Saat ini Selle KS Dalle menjabat Bappilu DPD Demokrat Sulsel.
Di parlemen, dia menjabat ketua Komisi A bidang pemerintahan.
Selle dulu dipercaya jadi juru bicara tim Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar di Pilgub Sulsel 2013 lalu.
Sementara Fadriady sebagai Ketua DPC Demokrat Palopo menandatangani dukungan kepada IAS.
Fadriaty memang dikenal loyalis IAS.
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