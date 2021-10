Siapa Dilan Cicek Deniz? Miss Turki Terpergok Sedang Berbuat Tak Senonoh dengan Kekasih di Toilet

TRIBUN-TIMUR.COM - Pelayan restoran di Turki syok ketika memdobrak pintu toilet, ternyata ada sepasang kekasih yang sedang melakukan perbuatan mesum.

Pelayan restoran pun makin kaget ketika tahu kalau sosok wanitanya adalah sosok terkenal.

Terungkap, wanita itu adalah seorang ratu kecantikan itu bernama Dilan Cicek Deniz, pemenang Miss Turki 2014.

Sementara kekasihnya adalah seorang direktur periklanan Islandia bernama Thor Saevarsson.

Keduanya sudah menjalin kisah asmara sejak tahun 2019.

Dilansir TribunnewsBogor.com dari Haberler.com, kejadian ini bermula ketika pelayan restoran melihat sepasang kekasih itu tampak dimabuk cinta saat makan malam.

Namun setelah makan malam selesai, keduanya pergi ke toilet.

Dilan Cicek Deniz dan sang pacar pergi ke dalam toilet pria.

Dalam program talkshow Not if I Don't Say yang dipandu Soylemezsem Olmaz di Beyaz TV, pelayan restoran blak-blakan mengaku mendengar suara mendesah dari dalam toilet pria tersebut.

Karena suara desahan itu terus mengganggu, para pelayan restoran kemudian menghampiri toilet.